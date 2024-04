Espark Alışveriş Merkezi'nde 'Düşler Atölyesi' Yoğun İlgi Gördü

Espark Alışveriş Merkezi'nde açılan ve hem çocuklara hem de ailelerine hitap eden 'Düşler Atölyesi', ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Espark Alışveriş Merkezi'nde Ramazan Bayramı tatilinin sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan 'Düşler Atölyesi', çocukların hayal güçlerini, ailelerinin ise psikolog semineri ile çocuk gelişimi konusunda kendilerini geliştirebileceği bir nokta olarak hizmet veriyor. Açıldığı ilk günden yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlik alanı, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Çocuklar 'Ejderha Kanatlarım', 'Unicorn Atölyesi' ve 'Ejderha Şapkam' isimli etkinliklerle bayram sevincini katlarken, aileleri de çocuk gelişimi konusundaki eksikliklerini tamamladı.

"Çocukların kendilerini geliştirebilecekleri bir atölye sistemi var"

14 Nisan'a kadar yaklaşık 630 çocuğun katılabileceği etkinlik hakkında bilgi veren Berra Sözeri Abbas, "Gerçekleştirmiş olduğumuz 'Düşler Atölyesi' etkinliği Espark AVM bünyesinde yapılıyor. Burada çocukların kendilerini geliştirebilecekleri bir atölye sistemi var. Sanatsal üretim yaparlarken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirerek hayal güçlerini güçlendirebilecek etkinlikler yapıyoruz. Bu atölyeler 4-11 yaş okul çağı çocukları için düzenleniyor. Tamamen hayal güçlerini beslemeyi hedefliyoruz. Aslında burada kendi masallarını oluşturuyorlar diyebilirim. Burada aileler için psikolog eşliğinde seminerler düzenleniyor. Her atölye esnasında çocuklar üretirken aileler de biraz bilgileniyor. Genelde tablet ve telefon kullanımı ile oyun oynarken nasıl şeyler yapmak ve nasıl etkinlikler seçmek gerektiği hakkında konuşuluyor. Etkinliğimiz 14 Nisan'a kadar devam edecek. Her gün 3 oturum oluyor. İlk atölyede çocuklar kendi ejderha kanatlarını tasarlıyorlar. İkinci atölyede unicorn ya da at portresi yapıyorlar. Üçüncü atölyede de yine ejderha şapkası yapıyorlar. Kendilerine bir kostüm hazırlıyorlar da diyebiliriz. Her gün 90 çocuk için burada oluyoruz. Atölye başına 30 çocuk kontenjanı var" dedi.

"Çocukların gelişiminde karşılaştıkları zorlayıcı konuları belirlemeye çalıştık"

Düşler Atölyesi alanında eğlenceli vakit geçiren çocukların ebeveynleri ile küçük söyleşiler gerçekleştiren Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok bir söyleşi tarzında yapmaya çalışıyoruz. Önceki tatillerde de burada ailelerle buluşmuş ve her güne bir konu belirlemiştik. Bu etkinlikte de ebeveynlerin çocukların gelişiminde karşılaştıkları zorlayıcı konuları belirlemeye çalıştık. Benim de klinik başvurularında karşılaştığım zorlanılan konuları biraz daha ağırlıklı tutmaya çalıştık. Burada ebeveynler geldikçe çocukların gelişimlerinde zorlandıkları noktalardaki konuları birlikte konuşuyoruz. Bugünkü konumuz çocukların kişilik gelişiminde ebeveyn tutumlarının etkisiydi. Ebeveynlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Günümüzde çocukların gelişiminde pandemiden zorlayıcı konular artmaya başladı. Hem okula uyum hem aile ilişkilerindeki problemlerin daha sağlıklı bir şekilde çözülmesi, bunlara yönelik hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin zorlandığı noktalar çoğaldı. O yüzden her güne bir konu belirledik. Amacımız, bu konular çerçevesinde ama ilave sorular gelirse yine cevaplayarak oradaki merak edilen noktaları desteklemek." - ESKİŞEHİR