ESOGÜ'de Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı.

Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini hem Eskişehir hem de Türkiye geneli açısından ele alıyor. Önemli başlıkların bulunduğu çalıştayda; 'Sürdürülebilirlik ve Dirençli Kentler', 'Afet Dirençli Kentler ve Gelecekte Var Olmak', 'Deprem: Doğal Felaket mi, Doğurulan Felaket mi?', 'Eskişehir'deki Yapıların Depremselliği', 'Türkiye'deki Depremlerdeki Yapı Hasarı: Kahramanmaraş Depremleri', 'Uzaktan Algılama Teknikleri ile 6 Şubat Depremleri Sonrası Deformasyon Tespiti', 'Yangın Güvenliği ve Sürdürülebilirlik' ve 'Deprem Ekonomisi: 6 Şubat Depremlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri' oturumları yer alıyor. - ESKİŞEHİR