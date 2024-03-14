Üye Girişi
Haberler

ESOGÜ'de Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı Başladı

Güncelleme:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini ele alıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı.

Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini hem Eskişehir hem de Türkiye geneli açısından ele alıyor. Önemli başlıkların bulunduğu çalıştayda; 'Sürdürülebilirlik ve Dirençli Kentler', 'Afet Dirençli Kentler ve Gelecekte Var Olmak', 'Deprem: Doğal Felaket mi, Doğurulan Felaket mi?', 'Eskişehir'deki Yapıların Depremselliği', 'Türkiye'deki Depremlerdeki Yapı Hasarı: Kahramanmaraş Depremleri', 'Uzaktan Algılama Teknikleri ile 6 Şubat Depremleri Sonrası Deformasyon Tespiti', 'Yangın Güvenliği ve Sürdürülebilirlik' ve 'Deprem Ekonomisi: 6 Şubat Depremlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri' oturumları yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Deprem Çevre Eğitim Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdurrahman Bilen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Bilen kimdir? Mehmet Faik Çeçen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı Mehmet Faik Çeçen kimdir? Ahmet Yüksel kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel kimdir? Salih Korkmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı Salih Korkmaz kimdir? Saadet Partisi Vezirköprü adayı İbrahim Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title