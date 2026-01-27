ESOB'dan Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanı Akdoğan'a tebrik ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanlığı'na seçilen Başkan Emre Akdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) rozetini taktı.

Başkan Fırat, "Birlik ve beraberlik içinde çalışacağız"

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanlığı'na seçilen Başkan Emre Akdoğan'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak esnaf ve sanatkarların Erzurum ekonomisinin temel yapı taşları olduğunu vurgulayarak, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanı Emre Akdoğan ile yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik eden ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Esnaf ve sanatkarlarımız için birlik ve beraberlik içerisinde, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Oda ve kurumlarımız arasındaki güçlü iletişim, hem sahadaki sorunların çözümüne hem de ilimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tecrübe ve birikimi ile başarılı bir dönem geçirecek olan Kıymetli Emre Akdoğan Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize başarılı bir çalışma dönemi geçirmesini temenni ediyorum" diyerek Oda Başkanı Akdoğan'a, Yönetim Kurulu Üyelerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) rozetini taktı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanı Emre Akdoğan ise, Oda Seçiminde Üyelerin kendisini teveccüh gösterilmesine, esnaf odaları arasında sürdürülen istişare ve dayanışmanın sahadaki problemlerin çözümünde büyük rol oynadığını belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

"Şehrimizin ekonomik kalkınması önemli"

Başkan Fırat'a ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Oto Tamir ve İmalatçıları Odası Başkanı Emre Akdoğan ise, "Şehrimizin ekonomik kalkınması önemli. Bu çerçevede Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odası olarak izleyeceğimiz yol haritasını oda başkanlarımızla paylaşarak, esnafımızın bu süreçten en yüksek faydayı sağlaması adına istişarelerde bulunarak şehrimiz için emek veren tüm oda başkanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Erzurum esnafımızın sorunlarını her platformda kararlılıkla dile getiren, şehrin dertleriyle dertlenen, Şehrimizin meselelerine gösterdiği bu duyarlılık ve nazik ziyaretleri için odamız ve esnaf teşkilatımız adına Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin kıymetli Başkanı Sayın Rasim Fırat Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM