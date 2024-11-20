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Esnafın Tedirginliği: Malatya'da İş Yerleri Tamamlanmalı

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Malatya Defterdarı Nazmi Erol, MESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Keskin, esnafın tedirginliğine dikkat çekerek, ticari hayatın normale dönmesi için inşaatı devam eden ticarethanelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

(MALATYA)- Malatya Defterdarı Nazmi Erol, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Oda başkanlarının da bulunduğu görüşmede Keskin, "Esnafımız para kazansa da tedirgin, kazanmasa da tedirgin" dedi.

Malatya Defterdarı Nazmi Erol, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Keskin, Malatya'nın geleceği için inşaatı halen süren ticarethanelerin bir an önce tamamlanması ve ticari hayatın normale dönmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Esnaf para kazansa da tedirgin kazanmasa da tedirgin. Çarşımızdaki işyerleri yapılırsa bir nebze insanımız kendine gelir, kalıcı yerlere geçerler. Malatya'dan giden iş adamlarımız ve esnafımız inşallah geri dönüş yaparak Malatya'ya gelirler, eğer dönüş olmazsa Malatya için durum kötü. Uzmanlar sürekli Malatya için büyük bir depremin olacağını söylüyorlar. Bu hem esnafımızda hem de bizde tedirginliğe neden oluyor.

Esnaf ve sanatkar kesimi, çocuğunun nafakasından keserek vergisini ödeyen bir kesimdir. İnsanımızda şu endişe var, televizyonlarda ve haberlerde, 'kiminin şu kadar vergi borcu ertelendi, kiminin ki affedildi' diye. Bu durum vatandaşta tedirginlik yaratıyor.  'Bu tasarruf tedbirleri sadece esnafa mı işleyecek, başka yerde yok mu?' sorusu soruluyor."

Esnafın Tedirginliği: Malatya'da İş Yerleri Tamamlanmalı
Kaynak: ANKA / Yerel
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