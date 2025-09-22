Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Haftası'nda Sorunlarını Gündeme Getiriyor

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkler'de Selçuklu döneminde başlayıp Osmanlı döneminde devam ederek günümüze kadar ulaşan ahilik geleneğinin son alınan kararlar ile ciddi sıkıntıya düştüğünü kaydetti. Özmeriç, küçük esnaf ve sanatların basit usulden gerçek usul vergilendirme sistemine dahil edilmesi kararı ile oda aidatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda kardeşlik anlamına gelen ahiliğin, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas olarak düzenleyen bir kurum olduğunu kaydeden Semih Özmeriç, "Bu memlekette tarihten bu yana yaşanan her sıkıntı esnaf ve sanatkarın fedakarlığı ile çözülmeye çalışılmıştır. Dünyanın belki hiçbir yerinde görülmeyen esnaf-vatandaş dayanışması halen ülkemizde devam ediyorsa bunun da temelinde ahilik kültürünün etkisi büyüktür" diyerek Türkiye'de işini layıkıyla yapmaya çalışan esnaf ve sanatkarın sadece bir işletme gibi değil aynı zamanda bu toplumun değerlerini koruyan kişi ve kurumlar gibi görülmesini beklediklerini söyledi.

Ülkemizde bazı değerlerin yozlaşmasından komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına kadar her geçen gün yok olmaya yüz tutan güzel hasletlerin, sadece ekonomiyi ön planda tutan zincir işletmelerin çoğalmasına paralel olarak tükendiğine dikkat çeken Özmeriç, "Aydın Şoförler Odası olarak kurulca planlanan çeşitli etkinliklere katılmakla beraber esnafımızın ve esnaf odalarımızın sorunlarının da bu hafta içerisinde gündeme getirilmesinin daha faydalı olacağı inancındayım. Maalesef 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren basit usul mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi söz konusu. Gerçek usul vergi sisteminin yürürlükteki haliyle uygulanması her esnafı zor duruma sokacağı gibi şoför esnafını ekonomik olarak daha da büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacaktır. Odamız, üst kuruluşlarımız ve esnafımızla yapmış olduğumuz toplantılar ve araştırmalar neticesinde gerçek usule geçilirken hasılat esasına göre vergilendirme sistemine geçilmesinin (Elektronik bilet kullanan halk otobüslerindeki sistemin tüm esnafa uygun hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılması) uygun olacağı görüşündeyiz. Ayrıca esnaf odalarımızda basit usul muhasebe sistemi birimleri vardır. Bu sayede esnafımız makul ücretlerle muhasebe kayıtlarını tutturmaktadırlar. Odalarımızdaki basit usul muhasebe birimlerinin hasılat esasına göre vergi sistemine geçilirse bu kayıtların da tutulması için gerekli izinler verilerek yürürlükteki esnaf lehine tasarruf sağlanmalıdır. Hasılat esasına göre vergi sisteminde halk otobüsleri hasılatlarının yüzde 1,5 lik kısmını KDV ve hasılatlarının Yüzde 10'luk kısmının yüzde 15'ini vergi olarak ödemektedirler. Zaten Anayasanın 173. Maddesinde 'Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu kollayıcı tedbirler alır' diyerek küçük esnafın istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlamıştır. Ayrıca 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren ilimizdeki esnaf odalarının pilot bölge olarak seçilmesi dolayısıyla öncelik oda kayıt belgesi evrak ücretlerinin elektronik bankacılık sistemi üzerinden yapılma zorunluluğu şimdiden esnafımız ve odalarımız adına büyük zorluklar doğurmaktadır. Şöyle ki evrak almaya odamıza gelen esnaf üyemiz ödemeyi elektronik bankacılıktan başka seçenekle yapamamaktadır. Yani, kredi kartı veya nakit ödeme kabul edilmemektedir. Aynı zamanda bu işlem sadece bir bankadan yapılabilmektedir. Malum olunduğu üzere herkesin o bankaya ait elektronik hesabı olmayabilmekte veya herhangi bir sebepten kullanamaması hayatın olağan akışında mümkün olmaktadır. Bu durumda hem üyelerimiz belge alamamakta ve buna bağlı işlemler aksamaktadır. Oda aidatları ve kayıt ücretlerinin de ileride böyle tahsil edilecek olması odalarımızı ve esnafımızı maddi ve manevi zor duruma sokacağı düşünülmektedir. Zaten aidat tahsilatında güçlük çeken odalarımız çoğu zaman esnafın işyerine giderek tahsilat hizmeti bile yapılmaktadır. Buna olanak sağlamayan bu sistemden bir an önce vazgeçilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde Esnaf Odaları'nın mali çıkmaz içerisine girmesi söz konusu olacaktır" diyerek esnaf ve sanatkarın Ahilik haftasını kutlayıp, yetkililerden de bu sorunlara çözüm beklediklerini kaydetti. - AYDIN