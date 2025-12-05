Bakan Yardımcısı Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ve DESOB'a bağlı oda başkanlarıyla buluştu. Yapılan toplantıda Diyarbakır esnafının sorunları ele alındı. Geniş kapsamlı yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda esnafın sorunları, talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Bakan Gürcan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR