ESMİAD, Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na iş dünyasının talep ve beklentilerini aktardı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) yöneticileri, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu ziyaret ederek iş dünyasının talep ve beklentilerini aktardı.

Ziyarete, ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez ile birlikte dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Görüşmede; Eskişehir'in ekonomik gelişimi, iş dünyasının karşılaştığı problemler, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliği konuları ele alındı. Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, ESMİAD heyeti tarafından sahadan gelen talep ve çözüm önerileri Milletvekili Hatipoğlu'na iletildi.

Milletvekili Hatipoğlu ise Eskişehir iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, dile getirilen konuların takipçisi olacaklarını ve en kısa sürede ESMİAD'ı ziyaret etmek istediklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve Eskişehir'in ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak çalışma vurgusuyla sona erdi. - ESKİŞEHİR