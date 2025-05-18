Eskişehirspor Taraftarından Galatasaray Kutlamalarına Tepki

Eskişehirspor Taraftarından Galatasaray Kutlamalarına Tepki
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Eskişehirspor taraftarı sokaklara çıkarak kutlama yapılmasını engellemeye çalıştı. Kent merkezinde dolaşan taraftarlar, 'Cimbom pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım' sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu.

- Eskişehirspor taraftarı sokağa döküldü

Şampiyonluk kutlamalarına Eskişehir'de taraftar engeli

ESKİŞEHİR - Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlama yapılmaması amacıyla sokaklara dökülen Eskişehirspor taraftarı, "Cimbom pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları atarak kent merkezinde dolaştı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yurt genelinde kutlamalar yapılırken, Eskişehir'de Eskişehirspor taraftarı sokaklara döküldü. Galatasaray taraftarının kutlama yapmasını engellemek amacıyla formaları ve atkıları ile birlikte kent merkezinde dolaşan Eskişehirsporlular, "Cimbom pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları attı. Taraftarın kalabalık gruplar halinde gezdiği esnada bir taşkınlık yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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