Eskişehir yerel haberi... Anadolu'nun Venedik'i Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ilgi gören Porsuk Çayı'ndaki gondol turları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Eskişehir'i 12 kilometre boyunca baştanbaşa bölen Porsuk Çayı üzerinde gezen bot ve gondolları ile İç Anadolu'nun Venedik'i olarak anılan Eskişehir, turizm sezonunda "Şehir turizminin" gözdesi haline gelerek yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında gondolları ile İtalya'nın ünlü Venedik şehrini hatırlatan Eskişehir'de, gondollar Mayıs ile Ağustos ayları arasında yaklaşık 47 bin misafir ağırladı. En fazla dört kişinin binebildiği ve Hafta içi 10.00 ile 19.00, hafta sonu ise 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren gondollarda artan ilgi nedeniyle sayı ve sefer sayısı da artırıldı.

Eskişehir'in şehir turizmi hedefine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, "Türkiye'nin dört bir yanından başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri şehrimizde görmekten çok mutluyuz. Porsuk Çayı'nın eski halinden bugünkü haline gelişini Eskişehirliler çok iyi bilirler. Artık Porsuk Çayı on binlerce misafir ağırlıyor. Projelerimizle büyük değişim yaşayan Eskişehir, turistik merkezlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında artık tanınan, tercih edilen ve görülmesi gereken bir yer olarak gösteriliyor. Porsuk Çayı'ndaki gondol ve bot seferlerine olan ilgi de giderek artıyor. Aslında şöyle demek lazım; Eskişehir güzellikleri ile herkese açık davette bulunuyor. Ben de daha önce yaptığım çağrımı yineliyor, herkesi Eskişehir'i görmeye davet ediyorum. Parklarımız, müzelerimiz, bot ve gondollarımızla sizleri Eskişehir'e bekliyoruz" diye konuştu.