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Eskişehir Valisi Aksoy'dan A Milli Takıma Tebrik

Eskişehir Valisi Aksoy'dan A Milli Takıma Tebrik
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası sosyal medyada tebrik mesajı paylaştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak milli takımı tebrik etti. Vali Aksoy, yapmış olduğu paylaşımda, "Avrupa Uluslar Ligi B Grubu Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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