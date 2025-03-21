Eskişehir Valisi Aksoy'dan A Milli Takıma Tebrik

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak milli takımı tebrik etti. Vali Aksoy, yapmış olduğu paylaşımda, "Avrupa Uluslar Ligi B Grubu Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR