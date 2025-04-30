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Eskişehir Valisi Aksoy, 1 Mayıs İçin Fabrika Ziyaretinde Bulundu

Eskişehir Valisi Aksoy, 1 Mayıs İçin Fabrika Ziyaretinde Bulundu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Aksoy, emekçilerin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulunarak, çalışanlarla bir araya geldi.

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Vali Aksoy, fabrikaların üretim süreçleri, üretilen malzemeler ve çalışanların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fabrika çalışanları ile sohbet eden Aksoy 1 Mayıs'ın emekçiler için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Üretim süreçlerinde emek veren her bir çalışanımız, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer tutuyor. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından Aksoy, çalışanlarla birlikte yemek yedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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