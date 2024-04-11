Eskişehir Türk Ocağı'nda Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Töreni

Eskişehir Türk Ocağı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine yoğun katılım gösterildi.

Türk Ocağı mensupları bugün bayramlaşma töreni için bir araya geldi. Geniş katılım gösterilen törende bulunan vatandaşlar birbirleriyle tokalaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Törende konuşan Ocak Başkanı Dr. Nedim Ünal, "Şükürler olsun bu bayrama da kavuştuk. Hayırlar fetholsun, şerler def olsun, Cenab-ı Allah nice bayramlarda hepimizi yeniden bir araya getirsin temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından misafirlere geleneksel bayram ikramı yapıldı. - ESKİŞEHİR