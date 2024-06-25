Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına göre Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi olan 19 firma listede yer aldı.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Eskişehir'de üretim yapan ciddi sayıda firmanın bulunmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Eskişehir ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri. Başta havacılık, savunma, beyaz eşya, makine imalat ve gıda sanayi olmak üzere tüm sektörlerde ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olan Eskişehir ülkemizin en hızlı büyüyen sanayilerinden birine sahip. Bugün bin 500'den fazla üretici firması, 9 milyar dolara yakın cirosu, 4,3 milyar dolar ihracatı ve 100 bin kişilik istihdam ordusuyla Eskişehir sanayisi bölge ekonomisine ciddi bir değer katıyor. Bu başarıya imza atan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını içtenlikle kutluyorum" dedi.

"Hızlı bir toparlanma sürecine ihtiyaç duyuyoruz"

2023 yılının zor bir yıl olarak tamamlandığının altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, "Şirketlerimiz birçok riskle karşı karşıya kaldılar. 2024 yılının da kolay bir yıl olmayacağını tahmin ediyorduk. Elimizdekini nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıt aradığımız bir yıl yaşıyoruz. Şirketler açısından nakit akış süreçlerini doğru yönetmek her zamankinden daha önemli olacak. Enflasyonist ortamın devam etmesi ve faizlerin aşağıya çekilememesi nedeniyle şirketler finansmana erişimde zorlanıyorlar. Diğer taraftan, elinde nakit olan işletmeler için bu dönem bir fırsat oluşturabilir. Bu fırsatı özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yalın üretim alanlarında değerlendiren işletmelerin önemli bir avantaj sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR