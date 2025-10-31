Haberler

Eskişehir Sanayi Odası, 57. Yılını Kutladı

Eskişehir Sanayi Odası, 57. Yılını Kutladı
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO'nun 57. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, sanayinin dönüşümüne öncülük eden Oda'nın, şehrin kalkınma hikayesine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO'nun kuruluşunun 57'inci yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş yayınladığı mesajda, "Bugün, Eskişehir Sanayi Odası olarak kuruluşumuzun 57. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 1 Kasım 1968'de temelleri atılan Odamız, yarım asrı aşan bu süreçte Eskişehir'in üretim gücünü büyüten, sanayisini dönüştüren ve şehrimizin kalkınma hikayesine yön veren bir kurum olmuştur. Kurulduğu günden bu yana emeğin, üretimin ve dayanışmanın sembolü olan Eskişehir Sanayi Odası, her dönemde değişimi doğru okuyarak sanayimizi geleceğe taşımayı başarmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin sanayi vizyonuna yön veren, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda öncü çalışmalara imza atan bir Oda olmanın gururunu taşıyoruz. Kuruluşumuzdaki heyecanı aynı kararlılıkla sürdürerek, Eskişehir sanayisini küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmek, ihracatımızı artırmak, nitelikli istihdamı güçlendirmek ve topluma değer katan bir Sanayi Odası olmayı hedefliyoruz. Yeni projelerimizle, üyelerimizle, paydaşlarımızla ve tüm çalışanlarımızla birlikte şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Eskişehir'i bir marka şehir haline getiren sanayicilerimize, üretim zincirinin her halkasında emeği geçen kıymetli çalışanlarımıza, geçmişten bugüne Odamıza hizmet eden tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
