Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu müdürü, öğretmen, öğrenci ve velileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Müdürü Fatma Zehra Doğan, 4-F sınıf öğretmeni Sümeyra Gülmüş, 4-D sınıf öğretmeni Meltem Özocak, 4-E sınıf öğretmeni Gamze Durmuş, öğrenci ve velileriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü manevi huzurunda ziyaret etti. Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geçen eğitimci, öğrenci ve veliler mozoleye çelenk sundu.

Daha sonra Atatürk'ün ait birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.Anıtkabir ziyaretinden sonra eski Meclis binası, MTA Tabiat Tarihi Müzesini gezen öğrenciler, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR