Sarıcakaya zeytinle ön plana çıkıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya'da zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretim kapasitesini yerinde inceledi. 2017'de kurulan zeytinyağı fabrikası, bölgedeki tarımın önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya'da zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretim kapasitesini yerinde değerlendirmek üzere Mayıslar Mahallesi'nde bulunan Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2017 yılında kurulan tesis, 1000 metrekarelik alanda faaliyet göstermekte olup günlük 40 ton soğuk sıkım kapasitesiyle bölge tarımında önemli bir konumda yer almaktadır. Yaklaşık 5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilmesiyle Sarıcakaya zeytinlerinin katma değere dönüştürülmesi sağlanmakta, bu durum ilçenin üretim gücünü önemli ölçüde desteklemektedir.

Program kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen projeler de değerlendirilmiştir. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 2025 yılında Sarıcakaya'da 70 dekarlık alana 2 bin 100 zeytin fidanı dağıtılmış, bunun bölgedeki zeytin üretiminin sürdürülebilirliğine önemli katkı sunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 2024 yılında kurulan Sarıcakaya Zeytin Üreticileri Birliği, üretici örgütlenmesini güçlendirerek zeytin üretimi ve pazarlamasında ortak çalışma kültürünü geliştirmektedir.

Akdeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü Sarıcakaya ilçesinde 27 bini 7 yaş üştü, 43 bini 2-7 yaş arası olmak üzere 70 bin zeytin ağacı bulunmakta olup, her yıl dikilen zeytin ağacı sayısı artmakla beraber zeytin üretimi de artmaktadır. Üretimin büyük kısmı zeytinyağı imalatında kullanılmakta, 0,1-0,2 asit oranı ile Sarıcakaya zeytinleri üst kalite zeytinyağı üretimine uygun özellik taşımaktadır. Zeytin ve zeytinyağı üretimi, bölge ekonomisine katkısının yanı sıra sağlıklı beslenme açısından da önemli bir kaynak oluşturmaktadır. - ESKİŞEHİR

