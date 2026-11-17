Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliğine katıldı.

Eskişehir'deki yurtlarda barınan öğrencilere yönelik manevi ve sosyal etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Doğan Aslan Bey Yurdu öğrencileri, Eskişehir İl Müftülüğünün organize ettiği program kapsamında Seyrantepe Camii'nde sabah namazını eda etti. Namazın ardından cami cemaati ve öğrenciler programda bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı