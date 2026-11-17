Eskişehir'de yurt öğrencileri Seyrantepe Camii'nde sabah namazı buluşmasına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler, İl Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşması etkinliğine katıldı. Seyrantepe Camii'nde sabah namazını eda eden öğrenciler, namazın ardından cami cemaatiyle bir araya geldi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliğine katıldı.
Eskişehir'deki yurtlarda barınan öğrencilere yönelik manevi ve sosyal etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Doğan Aslan Bey Yurdu öğrencileri, Eskişehir İl Müftülüğünün organize ettiği program kapsamında Seyrantepe Camii'nde sabah namazını eda etti. Namazın ardından cami cemaati ve öğrenciler programda bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı