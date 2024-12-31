Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Eskişehir'de Yılbaşı Kar Yok, Güneşli Hava Endişe Veriyor

Eskişehir'de Yılbaşı Kar Yok, Güneşli Hava Endişe Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 2024 yılına girilirken, yılbaşı gününde beklenmedik şekilde güneşli ve yağışsız hava dikkat çekti. Eskişehirliler, geçmişteki kışların çok daha sert geçtiğini belirterek, son yıllarda azalan yağışların endişe yarattığını ifade ettiler.

Eskişehir, alışılmışın dışında yeri yıla giriyor. Yılın son gününde 6-7 derece sıcaklığındaki havanın yağışsız ve güneşli olması park ve bahçeleri doldururken, bu duruma değerlendiren vatandaşlar, normal şartlarda bu aylarda kar yağışı olması gerektiğini söyledi.

2025 yılına girilmesine sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar da hep birlikte yılbaşı heyecanı yaşarken, Eskişehir'de havanın yağışsız ve güneşli oluşu dikkat çekti. Yılbaşı denince akıllara kar geldiğini söyleyen vatandaşlar, daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmediklerini ifade etti. Önceki yıllarda kış aylarının daha etkili geçtiğini belirten Eskişehirliler, son dönemlerde yağışların azalmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

"Yılbaşı denince kar aklımıza geliyor ama, şimdi olmuyor tabii"

Havanın önceki senelere göre daha yumuşak olduğunu dile getiren Osman Ergen, "Bizim çocukluğumuz zamanında çok kar olurdu. Kayardık, sürekli karda oynardık. Eskiden yarım metre kar oluyordu. Yılbaşı denince kar aklımıza geliyor ama, şimdi olmuyor tabii. Egzoz gazı ve fabrika dumanı havayı etkiliyor herhalde. Bence tehlikeli çünkü, yazın da aşırı sıcak oluyor. Mesela geçtiğimiz yaz hiç olmadığı kadar sıcaktı. İlk defa ben öyle bir sıcak gördüm. Benim arılarım vardı, sıcaktan kovanı terk edip gittiler" dedi.

"Biz çocukluğumuzda evden dışarı çıkamıyorduk, kışın bir yere gidemiyorduk"

Sebahattin Acar, "Hava normal. Aslında bu aylarda çok kış olması lazım. Biz çocukluğumuzda evden dışarı çıkamıyorduk, kışın bir yere gidemiyorduk. Kış ayları çok çetin geçiyordu. Şimdi havalar hep normal gidiyor. Eskiden bu günlerde kış çok kuvvetli olurdu" şeklinde konuştu.

"Daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmedim"

Eskişehir'de 2024 yılının son gününde havanın güneşli olduğunu aktaran Orhan Düzgün, şunları söyledi:

"Şu an olmaması gereken bir hava. Daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmedim, ilk defa görüyorum desem yeridir. Bana kalsa hiç yağış olmasın, soğuğu sevmiyorum. Mevsim geçişlerinin değişmesi doğa için tehlikeli olabilir fakat, benim için böyle olması iyi."

"Şu son zamanlar çok kurak gidiyor"

Ercan Ünal, "Hava durumlarına bakıyoruz ama hiç kar gözükmüyor. Bu durum bizi endişelendiriyor. Yağışın tarıma, diğer barajlara ve suya çok faydası var. Şu son zamanlar çok kurak gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Allah'a dualarımızı eksik etmeyelim, inşallah yağış olur"

Son günlerde havaların normal olmadığını düşünen Tevhide Arıcı ise, "Kar ve yağmur yağsa daha memnun oluruz. Kaç senedir kar yağmıyor. Allah'a dualarımızı eksik etmeyelim, inşallah yağış olur. Yağmur, kar, bereket. Buradan bütün halkımıza sağlıklı, sıhhatli, mutlu yıllar diliyorum" kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
img

Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
img

Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü? Gassal maaşı ne kadar 2025? Gassal olma şartları ne, KPSS puanı kaç? Ankara okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ankara okul yok mu (Son Dakika Ankara Valiliği)? Ardahan okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ardahan okul yok mu (Son Dakika Ardahan Valiliği)? Aksaray okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Aksaray okul yok mu (Son Dakika Aksaray Valiliği)? Afyon okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Afyon okul yok mu (Son Dakika Afyonkarahisar Valiliği)? Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu (Son Dakika Adana Valiliği)? Artvin okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Artvin okul yok mu (Son Dakika Artvin Valiliği)? Ağrı okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ağrı okul yok mu (Son Dakika Ağrı Valiliği)? Antalya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Antalya okul yok mu (Son Dakika Antalya Valiliği)? Amasya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Amasya okul yok mu (Son Dakika Amasya Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.