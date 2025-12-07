Yılbaşı öncesi hediyelik eşya ve süsleme talebi arttı

Eskişehir'de yılbaşı öncesi özellikle hediyelik eşya, kutu oyunları ve süsleme malzemelerine ilgi arttı.

Yeni yıla kısa bir süre kala Eskişehir'de çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Taleplerin geçmiş yıllara göre değişkenlik gösterdiğini belirten esnaf Cengiz Kurutepe, özellikle LED aydınlatma ürünlerine ve kutu oyunlarına ilginin yoğun olduğunu aktardı.

"LED lamba ve aile oyunlarına talep arttı"

Vatandaşların taleplerinin hediyelik ürünler ve ev içi eğlenceye yönelik malzemelerde yoğunlaştığını ifade eden Cengiz Kurutepe, "Şu an işletmemizde en çok talep gören ürün grubunu hediyelik malzemeler oluşturuyor. Müşterilerimiz yoğunlukla hediye poşetleri, hediye çantaları ve bunların yanında parfüm çeşitlerini tercih ediyor" dedi.

Kutu oyunlarının satışlarında da belirgin bir hareketlilik başladığını anlatan Kurutepe, "Çam ağaçları ve ağaç süsleri satışlarımız da aynı oranda arttı. Bu sene geçmiş yıllara kıyasla dikkat çeken en önemli detay ise LED lamba taleplerindeki artış oldu. Vatandaşların hem aydınlatma ürünlerine hem de aile oyunlarına ilgisi büyük" diye konuştu. - ESKİŞEHİR