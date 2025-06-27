Eskişehir'de Yeni Kooperatif Açılışı
S.S. Eskişehir Porsuk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin açılış programı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kooperatifin esnaf camiasına destek sağlayacağı belirtildi.
S.S. Eskişehir Porsuk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin açılış programı gerçekleştirildi.
Program, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir esnafına güç katacağı belirtilen kooperatif, kurdele kesiminin ardından açıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Albayrak, "Kooperatif Başkanımız Şengül Al ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kooperatifimizin Eskişehir'imize ve esnaf camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel