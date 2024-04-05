Eskişehir'de yabancı öğrenciler kendi ülkelerini tanıttı

Eskişehir'de yabancı öğrenciler, uluslararası tanıtım programında kendi ülkelerini tanıttı.

Programda öğrenciler, ülkelerini anlatan sunumlar yaptılar, müziklerini dinletip, yöresel kıyafetlerini giydiler. Ardından ise yöresel yiyeceklerini ikram ettiler. Programa Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Göç Koordinatörü Betül Öztoprak ve Sadiye Coşkun da katıldı. Etkinlikte konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kültürlerini paylaşmalarının çok güzel olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu program sayesinde farklı kültürleri tanıma ve birbirimizi daha iyi anlama fırsatı buluyoruz. Bu programların devam etmesini ve daha da genişletilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca programı hazırlayan yurt çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın sonunda kadın kollarınca hazırlanan hediyeler öğrencilere verildi. - ESKİŞEHİR