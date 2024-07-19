Eskişehir'de tarım işçilerinin çocukları çadırda yaz tatili geçiriyor

Sezonluk tarım işleri için Eskişehir'e gelen aileleriyle çadırda kalan çocuklar, oyunlar oynayarak yaz tatillerini geçiriyor. O çocuklardan Hamza Çiftçi, Galatasaray'ın maçına gidip Mauro Icardi ile tanışmanın hayalini kuruyor.

Yaz aylarında artan tarım işlerinden dolayı Eskişehir'e işçiler gelmeye devam ediyor. Kentin farklı noktalarında genellikle çadırda kalan tarım işçilerinin çocukları da burada yaz ayını geçiriyorlar. Kentte zaman zaman 40 dereceyi geçen hava sıcaklıklarında ebeveynleri tarla da çalışırken, çocuklar yaz tatillerini ise çadırlarının yanında oyun oynayarak geçiriyor. Akranlarının aksine cep telefonu veya tablet yerine kovalamaca, saklambaç gibi oyunlar oynadıkları görüldü. Çocukların bazılarını hayali ileride polis olmakken, Hamza Çitçi'nin hayali ise hayranı olduğu takımın Galatasaray'ın maçına gidip dünyaca ünlü Mauro Icardi ile tanışmak. Galatasaray formasını neredeyse sırtından çıkarmayan Hamza Çiftçi, çadırda Icardi ile tanışacağı günün hayalini kuruyor.

"Gelecekte polis olmak istiyorum"

Şanlıurfa'dan ailesi ile Eskişehir'e gelen 9 yaşındaki İsmail Çiftçi, "Urfa'dan geldik, ailem burada tarlada çalışıyor. Onlar tarladayken biz oynuyoruz. Saklambaç ve kovalamaca oynuyoruz. Çadırda kalıyoruz. Eskişehir'i sevdik. Burada çok arkadaşım var. 4 kardeşiz, okuyorum, bu sene 4'üncü sınıfa geçtim. Gelecekte polis olmak istiyorum" dedi.

"Galatasaray'ın maçına gidip Icardi ile tanışmak istiyorum"

Galatasaray taraftarı olan ve kaldıkları çadırların yanında sarı-kırmızılı formayla oyun oynayan Hamza Çiftçi'nin ise hayali, hayranı olduğu futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak. Oynadıkları oyunlar ve hayalinden bahseden minik Hamza, "Ebelemece, kovalamaca ve saklambaç gibi oyunlar oynuyoruz. Okuyorum ve polis olmak istiyorum. Galatasaray taraftarıyım. En sevdiğim oyuncu Icardi. Galatasaray'ın maçına gidip Icardi ile tanışmak istiyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Şampiyon olduğumuz için de çok mutluyum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR