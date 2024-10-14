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Eskişehir'de Takipçi Satın Alma Hizmeti Afişi Dikkat Çekti

Eskişehir'de Takipçi Satın Alma Hizmeti Afişi Dikkat Çekti
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Eskişehir Adalar'da elektrik direğinde asılı afiş, sosyal medya platformlarında takipçi satın alma hizmetinin bulunduğunu duyurdu. Sosyal medyada bu hizmetin yaygınlaşması dikkat çekiyor.

Eskişehir'de sosyal medya platformlarında takipçi satın alma hizmetinin bulunduğu bir afiş, görenlerin dikkatini çekti.

Eskişehir Adalar'da elektrik direğinde asılı olan afişte, sosyal medya platformlarında takipçi satın alma hizmeti olduğu iddia edildi. Dikkat çeken bu görsel, sosyal medya platformlarında takipçi satın almanın yaygınlaştığını ve sokaklara afiş asılacak kadar çok talep gördüğünü gözler önüne serdi. Afişte yer alan bilgilere göre, internet sitesinden ya da sosyal medyadan iletişime geçip takipçi satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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