Nesli tükenme tehlikesi altında olan salep Eskişehir'de yeniden hayat buluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar, " Eskişehir'de yapılacak salep üretiminde kalite açısından kabul edilebilir bir verim elde edilebileceğini görüyoruz. Salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan ve doğal dondurma üretiminde yaygın olarak kullanılan salep, nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki türleri arasında yer alıyor. Doğadan toplanması yasak olan saleple ilgili ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar ve üreticiler tarafından bir proje yürütüldü. Bu kapsamda, küçük bir tarla alanı oluşturularak salep bitkisi yetiştirildi. Süreç içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda, Eskişehir'in birinci sınıf kalitede yüksek verimli salep üretimine elverişli olduğu tespit edildi.

"Eskişehir'de salep üretiminin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz"

Projenin detaylarını anlatan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar, "Doğadaki saleplerin çok büyük bir kısmı her yıl bir yumru üretiyor, ertesi yıl o yumrudan yeni bir bitki gelişiyor ama bizim üzerinde çalıştığımız saleplerin çok büyük bir kısmı tür olarak her yıl birden fazla yumru üretme özelliğine sahip. Bu da bize tarla şartlarında salebin üretilebilme imkanını sağlıyor. Bu yönüyle çok önemli. Dolayısıyla, ilerleyen yıllarda Eskişehir'de salep üretiminin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Şu an yaptığımız çalışmalar ve bugüne kadarki edindiğimiz bilgiler bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok"

Üretimde birim alandan alınacak ürün miktarının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Katar, "Eskişehir'de yapılacak üretimde kabul edilebilir bir verim elde edilebileceğini görüyoruz. Kalite açısından da yine aynı şekilde birinci sınıf veya en fazla ikinci sınıf ürün elde etme şansımız var. Eskişehir bu alanda lider bir şehir olabilir. Her ne kadar dondurma üretiminin merkezi Maraş'ta olsa da, Türkiye'de ve dünya pazarlarında o dondurmanın, yani salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok. Biz bunun için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yeter ki bu çalışmalar, üreticiler tarafından yeterli ilgiyi görsün ve para kazandıracak bu tip ürünlerin üretimine yönelsinler" ifadelerini kullandı.

"Bir kilogram salebin fiyatı neredeyse bir ton buğdayın fiyatına karşılık geliyor"

Prof. Dr. Katar, üreticilere yönelik bilgiler de paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salep, birim alanına fazla miktarda para kazandıran bir ürün. Bir kilogram salebin fiyatı bugün neredeyse bir ton buğdayın fiyatına karşılık geliyor. Çok kaliteli saleplerimiz var. Bunları bu alanda, bu bölgede üretmeye devam ettiğimiz sürece çiftçinin normal şartlarda kazandığının en az 4-5 katı daha fazla para kazanabileceği bir fırsat, bir imkan sunuyor." - ESKİŞEHİR