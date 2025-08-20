Eskişehir'de Osmanlı Şerbetleri Yaşatılıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır faaliyet gösteren şerbetçi Ersin Kortan, Osmanlı mutfağının özgün lezzetlerinden olan şerbetleri günümüzde de yaşatıyor.

Şerbetleriyle Osmanlı kültürünü sürdüren Ersin Kortan, tamamen doğal malzemelerle hazırladığı karadut, reyhan, lavanta ve birçok şerbet çeşidiyle hem lezzet hem de şifa dağıtıyor.

"Şerbetlerimizi kendi reçetemizle hazırlıyoruz"

Kortan, Osmanlı şerbeti kültürünü mutfaklarında müşterilere sunduklarını belirterek, "Yaklaşık 7-8 çeşit şerbetimiz bulunmakta. Bunlar arasında karadut, lavanta, reyhan, hibisküs, demirhindi, kızılcık ve hurma şerbeti var. Hepsini kendi reçetemizle hazırlayıp farklı tatlar kazandırarak müşterilerimizin damak zevkine sunuyoruz" dedi.

"Karadut ağız yaralarına, reyhan mideye, lavanta şerbeti ise sakinleşmeye birebir"

Şerbetlerin sağlık açısından da pek çok faydasının olduğuna dikkat çeken Kortan, "Karadut şerbeti ağızdaki aftlara, yaralara ve diş eti çekilmelerine iyi gelirken reyhan şerbeti mide rahatsızlıklarını azaltmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya birebir" ifadelerini kullandı.

Kortan, lavanta şerbeti için ise sakinleştirici özelliğinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanıldığını belirtti.

"Şerbetlerimiz glikoz içermez tamamen pancar şekeriyle yapılıyor"

Ürünlerini tamamen doğal malzemelerle hazırladıklarını vurgulayan Kortan, "Şerbetlerimizi günlük olarak taze yapıyoruz, ertesi gün yeniden hazırlıyoruz. Tamamen pancar şekeriyle yapılan şerbetlerimiz kesinlikle glikoz içermemektedir. Özellikle karadut ve reyhan şerbeti küçük büyük her damak tadına hitap ettiğinden dolayı en çok tercih edilenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Şerbetlerin fiyatlarına da değinen Kortan, "Şerbetleri büyük bardaklarda 120 TL'ye satıyoruz. Festivallere katıldığımızda ise halkın daha uygun fiyatlara içebilmesi için bazen yarı fiyatına bazen de ücretsiz ikram ediyoruz" dedi.

"Zamanla çeşitli bitki ve aromalarla harmanlanan şerbet popülerliğini sürdürmeye devam ediyor"

Geçmişte şerbetlerin büyükler tarafından çocuklara içirildiğini hatırlatan ve günümüzde de önemini koruduğunu belirten Kortan, "Şerbetler aslında her dönemde var olan bir içecektir. Zamanla çeşitli bitki ve aromalarla harmanlandığından dolayı popülerliğini sürdürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR