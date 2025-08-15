Eskişehir'de Güne Enerjik Başlayın: Dede Korkut Parkı'nda Spor Etkinliği
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen sabah spor etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların güne zinde başlamasını amaçlayan etkinlikte katılımcılar, eğitmenler eşliğinde çeşitli egzersizler yapıyor. Açık havada yapılan hareketlerle hem fiziksel hem de zihinsel enerji artışı sağlanıyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel