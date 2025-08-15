Eskişehir'de Güne Enerjik Başlayın: Dede Korkut Parkı'nda Spor Etkinliği

Güncelleme:
Eskişehir Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen sabah spor etkinlikleri, katılımcılara güne zinde başlama fırsatı sunuyor. Eğitmenler eşliğinde yapılan çeşitli egzersizlerle fiziksel ve zihinsel enerji artışı sağlanıyor.

Eskişehir Dede Korkut Park'ında düzenlenen spor etkinliği, vatandaşları güne enerjik başlamaya davet ediyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen sabah spor etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların güne zinde başlamasını amaçlayan etkinlikte katılımcılar, eğitmenler eşliğinde çeşitli egzersizler yapıyor. Açık havada yapılan hareketlerle hem fiziksel hem de zihinsel enerji artışı sağlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
