Eskişehir'de Güne Enerjik Başlayın: Dede Korkut Parkı'nda Spor Etkinliği

Eskişehir Dede Korkut Park'ında düzenlenen spor etkinliği, vatandaşları güne enerjik başlamaya davet ediyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen sabah spor etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların güne zinde başlamasını amaçlayan etkinlikte katılımcılar, eğitmenler eşliğinde çeşitli egzersizler yapıyor. Açık havada yapılan hareketlerle hem fiziksel hem de zihinsel enerji artışı sağlanıyor. - ESKİŞEHİR