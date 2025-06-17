Eskişehir'de Emekliler Sgk Önünden Bakanlara ve Milletvekillerine Çağrı Yaptı: El İnsaf, El Merhamet

(ESKİŞEHİR)- Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Sürekli derinleşen ekonomik krizden, en çok emekli, dul, yetim, engelli ve asgari ücretli mağdur durumda. Ülkemizde BESAR'ın son verilerine göre açlık sınırı 34 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 84 bin lirayı geçti. Emekli maaşı 14 bin 469 lira, asgari ücret 22 bin 104 lira" denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da destek verdi.

Kök maaş uygulamasına tepki gösteren emekliler, "Kök hücre yaşatır, kök maaş öldürür" sloganları atarak, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının gerçek enflasyon rakamları baz alınarak yapılmasını talep etti.

"Bıktık sizlerin ayak oyunlarınızdan, entrikalarınızdan"

SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Ülkemizi yöneten başını sarayın çektiği Cumhur İttifakı, İsrail'in İran'a saldırısına göstermelik karşı tutumunu sürdürüyor. Savaşı bahane ederek, içeriye yönelik hamlesini 'Milli Güvenlik' söylemi üzerine kurmuş durumda. Bu sayede kedilerine muhalefet eden tüm kesimleri yanına çekmeye, çekemediklerini de düşmanlaştırmaya devam ediyor. On altı milyonu aşkın emekliye de bu gözle bakıyor. Ülkemizdeki hak, hukuk, adalet, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı başta olmak üzere, yurttaşın ve emeklilerin en yakıcı sorunlarının üzeri 'iç cepheyi güçlendirelim' söylemi ile örtülmek isteniyor. Böylece güvenlik ve savaş konseptiyle, hem iktidarda kalmanın, hem de demokratik olamayan rejimin ömrünü uzatmak için, oyunlar kuruyorlar. Artık yeter! Bıktık sizlerin ayak oyunlarınızdan, entrikalarınızdan" diye konuştu.

"Milletvekilleri emeklilerle empati yapsın"

Şanlı, "Sürekli derinleşen ekonomik krizden, en çok emekli, dul, yetim, engelli ve asgari ücretli mağdur durumda. Ülkemizde BESAR'ın son verilerine göre açlık sınırı 34 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 84 bin lirayı geçti. Emekli maaşı 14 bin 469 lira, asgari ücret 22 bin 104 lira ve dul, yetim, engelli maaşını söylemeye bile artık dilimiz varmıyor. Buradan ülkemizi yöneten başta Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı, tüm milletin vekillerine sesleniyoruz: Aldığınız aylık maaşlarınızı emeklilerin, asgari ücretlilerin ve yetim, dul, engellilerin maaşları ile kıyaslayarak, lütfen bir insani empati yapın. El insaf, el merhamet. Ülkede adaletli bir gelir dağılımı var mı? Buradan soruyoruz. Şimdi de bir taraftan temmuz maaş artışlarında kök maaşta artış yapmadan, emekli maaşlarını arttırmamak için oyun kuruyorsunuz. Artık yeter, bizleri kandıramayacaksınız" şeklinde konuştu.

"İktidarın emeklileri neye reva gördüğü ortada"

SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğin müdafaasını yapmak, çığlığına ses vermek için toplanıyoruz. Bizler burada yıllarca istihdama katkı sunan, alın teriyle bu ülkenin topraklarını ıslatan, bu ülkenin tarlalarında, fabrikalarında yıllarca çalışan yani bu ülkeyi sırtında taşıyıp bugünlere getiren kıymetli emeklilerin bugün iktidar tarafından neye reva görüldüğünü haykırmak için toplanıyoruz. Yıllarca emek veren emekliler bugün açlığa, yoksulluğa, sefalete ve psikolojik zulme maruz bırakılıyor. Bir devletin büyüklüğü yıllarca kendisini taşımış olan emeklilere vermediği kıymet ve değerle ölçülür. Bu nedenle emeklilerin refahı bir devletin de namusudur. Bu anlamda iktidarı sadece buna ekonomik mesele olarak değil aynı zamanda onurlu bir mesele olarak bakmaya davet ediyoruz.

"Sandığı emeklilerin ve bu halkın önüne getirmek zorundalar"

Aynı zamanda iktidarı yıllarca alın teriyle bu toprakları ıslatan emeklilerin hakkı olanı vermeye davet ediyoruz. Emekliler yıllara yayılan emeğinin karşılığını istiyor. Ömrünün sonbaharı olarak dinlence zamanı olarak geçmesi gereken zamanlarında sefalete, açlığa, yoksulluğa maruz kalmış olarak yaşamak istemiyor. Torunlarına harçlık da verebilmek istiyor. Pazarda pazar çantası boş gezmek istemiyor. Hayatını idame ettirecek asgari düzeyde geçinebileceği bir maaş istiyor. Bu yönde emeklilerin talebi nettir: En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmelidir. İkramiyeler sadece iki kere değil yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde verilmelidir. Bu bile yeterli olmamakla birlikte bunu bile emekliye çok gören iktidar 31 Mart'ta aldığı gibi emeklilerden en iyi cevabı sandıkta alacaktır. Eğer ki bunu yapmıyorlar ise sandığı emeklilerin ve bu halkın önüne getirmek zorundalar. Halka rağmen emeklilere, emekçilere rağmen bir ülke yönetilmez. Bu nedenle meşruiyeti sorgulanan iktidar ya üzerine düşeni yapmalı ya da sandığı halkın önüne koyarak güven oylamasına geçmelidir."