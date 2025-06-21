Eskişehir'de Embriyo Üretimi ve Transferi Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de Embriyo Üretimi ve Transferi Toplantısı Düzenlendi
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, embriyo üretimi ve transferini yaygınlaştırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Şube Müdürü Mehmet Yurt, bu uygulamanın hayvancılıkta kaliteyi artıracağını ve genetik olarak üstün hayvanların yetişmesini sağlayacağını vurguladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'Üreme Ürünlerinin Üretimi, İthalat ve İhracatı ile Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik' çerçevesinde, embriyo üretimi ve transferi uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla toplantı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşma yapan Şube Müdürü Mehmet Yurt; embriyo transferinin hayvancılıkta kaliteyi artıracağını, genetik açıdan üstün ve hastalıklara dirençli hayvanların yetiştirilebileceğini, Eskişehir'de Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Embriyo Üretim Merkezi'nin bulunmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Katılımcılara, yeni yönetmelik çerçevesinde sahip oldukları haklar detaylı şekilde anlatılırken, embriyo transferinin hayvancılık sektörüne sağlayacağı bilimsel ve ekonomik katkılar örneklerle açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, embriyo transferi konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, uygulamaları sahada yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Kemal Çevik ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt'un katılım sağladığı etkinliğin sabah oturumuna Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası aracılığıyla serbest veteriner hekimler, öğleden sonraki oturumuna ise Eskişehir'deki ari işletme sertifikasına sahip hayvancılık işletmelerinin sahipleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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