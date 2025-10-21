Eskişehir'de El Sanatları Esnafı Sorunları ve Huzursuzluklar Yaşıyor

Eskişehir'de seramik ustası Serpil Işık, esnaflar arasında yaşanan geçimsizlik ve sıkıntıların el sanatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Eskişehir'in turizm merkezi Odunpazarı'nda el sanatları esnafı arasında yaşanan sorunlara dikkat çeken seramik ustası Serpil Işık, Burhan Sakallı döneminde başlatılan ve her esnafın kendi sanat dalında üretim yapmasını hedefleyen projenin amacından saptığını söyledi. Proje kapsamında seramik ustasının yalnızca seramik, lületaşı ustasının ise sadece lületaşı üretip satması gerekirken, birçok esnafın kendi dükkanında farklı sanat dallarına ait ürünleri sergilemeye başladığını belirten Işık, bu durumun hem esnaflar arasında huzursuzluğa neden olduğu hem de kaliteyi düşürerek satışları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Esnaflar arasında geçimsizlik var"

Esnafların birlik içerisinde hareket etmediğini belirten Serpil Işık, "En büyük problem, esnaflar arasında geçimsizlik var. Bu geçimsizlikler, birbirlerinin şikayetleriyle başlıyor. Kendi ayaklarına kendileri birazcık kurşun sıkıyorlar. Burası turizm bölgesi olmasına rağmen bazı yasaklar öne sürülerek birbirlerine şikayet yapılıyor. Meslek olarak birbirlerini köstekliyorlar" dedi.

"Asıl proje herkesin kendi mesleğini yapmasıydı"

Projenin hedefinden saptığını belirten Işık, "Ben seramik ustasıyım, seramik koyuyorum; ama ahşap ustası ahşap koymak zorunda. Lületaşı ustası lületaşı yapmak zorunda. Ama farklı şeyler konuluyor. Mesela ahşapçı çini koyuyor; seramikçiler lületaşı koyuyor. Yani karma bir el sanatı olmuş oluyor. Bu rekabet, el sanatlarının değerini düşürüyor. Asıl proje, el sanatları dalında herkesin kendi mesleğini yapmasıydı" diye konuştu.

"Odunpazarı hakkında detaylı bir reklam yok"

Bölge tanıtımının yeterli olmadığından bahseden seramik ustası Işık, "İnsanlarımıza lületaşını tam anlamıyla tanıtan bir reklam yok. Eskişehir bile taşını tanıtamıyor. Tanıtamadığı için el sanatları biraz geri seviyede kalıyor. Balaban, çi börek gibi yiyeceklerle geçmeye çalışıyorlar. Bu şekilde bir reklam biraz veriliyor ama net değil. Odunpazarı hakkında detaylı bir reklam yok" dedi. - ESKİŞEHİR