Haberler

Eskişehir'de El Sanatları Esnafı Sorunları ve Huzursuzluklar Yaşıyor

Eskişehir'de El Sanatları Esnafı Sorunları ve Huzursuzluklar Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde seramik ustası Serpil Işık, esnaflar arasındaki geçimsizlik ve projelerdeki sapmaların el sanatları sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Ustalar arasındaki rekabetin kaliteyi düşürdüğünü ve bölgenin tanıtımında eksiklikler olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de seramik ustası Serpil Işık, esnaflar arasında yaşanan geçimsizlik ve sıkıntıların el sanatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Eskişehir'in turizm merkezi Odunpazarı'nda el sanatları esnafı arasında yaşanan sorunlara dikkat çeken seramik ustası Serpil Işık, Burhan Sakallı döneminde başlatılan ve her esnafın kendi sanat dalında üretim yapmasını hedefleyen projenin amacından saptığını söyledi. Proje kapsamında seramik ustasının yalnızca seramik, lületaşı ustasının ise sadece lületaşı üretip satması gerekirken, birçok esnafın kendi dükkanında farklı sanat dallarına ait ürünleri sergilemeye başladığını belirten Işık, bu durumun hem esnaflar arasında huzursuzluğa neden olduğu hem de kaliteyi düşürerek satışları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Esnaflar arasında geçimsizlik var"

Esnafların birlik içerisinde hareket etmediğini belirten Serpil Işık, "En büyük problem, esnaflar arasında geçimsizlik var. Bu geçimsizlikler, birbirlerinin şikayetleriyle başlıyor. Kendi ayaklarına kendileri birazcık kurşun sıkıyorlar. Burası turizm bölgesi olmasına rağmen bazı yasaklar öne sürülerek birbirlerine şikayet yapılıyor. Meslek olarak birbirlerini köstekliyorlar" dedi.

"Asıl proje herkesin kendi mesleğini yapmasıydı"

Projenin hedefinden saptığını belirten Işık, "Ben seramik ustasıyım, seramik koyuyorum; ama ahşap ustası ahşap koymak zorunda. Lületaşı ustası lületaşı yapmak zorunda. Ama farklı şeyler konuluyor. Mesela ahşapçı çini koyuyor; seramikçiler lületaşı koyuyor. Yani karma bir el sanatı olmuş oluyor. Bu rekabet, el sanatlarının değerini düşürüyor. Asıl proje, el sanatları dalında herkesin kendi mesleğini yapmasıydı" diye konuştu.

"Odunpazarı hakkında detaylı bir reklam yok"

Bölge tanıtımının yeterli olmadığından bahseden seramik ustası Işık, "İnsanlarımıza lületaşını tam anlamıyla tanıtan bir reklam yok. Eskişehir bile taşını tanıtamıyor. Tanıtamadığı için el sanatları biraz geri seviyede kalıyor. Balaban, çi börek gibi yiyeceklerle geçmeye çalışıyorlar. Bu şekilde bir reklam biraz veriliyor ama net değil. Odunpazarı hakkında detaylı bir reklam yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.