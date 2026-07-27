ESDAG'dan gökyüzü gözlemi etkinliği

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı Antrenörü Gökay Konuk liderliğindeki Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), düzenlediği ilgi çekici organizasyonlarla doğaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bisiklet ve doğa yürüyüşü alanındaki faaliyetlere son olarak gökyüzü gözlemi temalı özel bir etkinlik eklendi.

Doğa yürüyüşünün ardından Eskişehir Astronomi Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı. Astrofizikçi Ömer Ayyıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programda; ay gözlemi, kraterler, yıldızlara yolculuk ve doğada yön bulma teknikleri anlatılarak doğa ile gökyüzü eşsiz bir atmosferde buluşturuldu.

"2003 yılından bu yana doğayı ve sporu sevdiriyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antrenör Gökay Konuk, ESDAG olarak Eskişehirlileri doğayla buluşturmayı sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her perşembe ve hafta sonu farklı konseptlerde etkinlikler düzenleyerek Eskişehirli vatandaşlarımızın doğayla kucaklaşmasını sağlıyoruz. 2003 yılından bu yana kentimizin bilinmeyen doğa rotalarını tanıtıyor, doğa bilincini artırarak çevrenin korunmasına katkı sunuyoruz. Temel amacımız, vatandaşlarımızın bisiklet ve yürüyüş vasıtasıyla sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleridir."

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) bünyesinde yürütülen doğa ve spor etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de sürpriz etkinliklerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı