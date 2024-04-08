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Eskişehir'de Çilingirden Bayram Tatili Önerisi

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Eskişehir'de 34 yıllık çilingir Soner Altın, 9 günlük bayram tatilinde evinden ayrılacak vatandaşlara önerilerde bulunurken, "Güvenilir bir komşuya anahtarı bırakmamız gerekiyor. Olumsuzlarda komşu gerekli yerlere ilk önce ulaşacaktır" dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil başladı. Vatandaşların büyük bir bölümü çeşitli ziyaretler veya tatil planları doğrultunda bulundukları kentten ayrılıyor. Evden uzak kalınan süre zarfında yaşanabilecek olumsuzlukları karşı birtakım alınacak küçük önlemler fayda sağlıyor. Eskişehir'de 34 yıllık çilingir Soner Altın, kapılarının nasıl kilitlenmesi konusunda bilgi verirken, yedek anahtarın güvenilir komşuya bırakılmasının yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilmesine neden olacağını hatırlattı.

"Güvenilir bir komşuysa anahtarı bırakmamız gerekiyor"

Konuyla alakalı konuşan tecrübeli çilingir Altın, "Dokuz günlük uzun bir bayram tatili var önümüzde. Şimdi vatandaşlarımızdan bizim istediğimiz kapılarını alt ve üst kilidi ikişer kere kilitlemeleri. Ayrıca her zaman dediğimiz gibi bir eski yöntem ama kullanmadıkları ayakkabıları da kapının önünde bırakmaları, posta kutularındaki birikmiş olan faturaları, zarfları da bence bir an önce boşaltmaları gerekiyor. Yatırımların eğer evde saklıyorlarsa ev çok güvenli diye düşünmüyorum. Çünkü hırsız her yerden de girebilir. Güvenilir bir komşuysa eğer, yıllardan beri tanıdığımız bir komşuysa anahtarı bırakmamız gerekiyor. Neden? Elektrik kontağındaki arıza, herhangi tesisat bir borusunda bir patlama gibi olumsuzlarda komşu gerekli yerlere ilk önce ulaşacaktır. Arızayı hemen bir şekilde önlem alınacaktır. Bence anahtar vermeleri gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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