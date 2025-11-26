Eskişehir'de Çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Gübre Desteği

Eskişehir Valiliği'nin katkılarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' kapsamında, Mihalıççık İlçesi'nde çiftçilere gübre teslim edildi.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012 yılından bu yana sürdürülüyor. 2015 yılında projeye dahil olan Eskişehir'de de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Mihalıççık İlçesi'nde bir tören düzenlendi. Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, idare amirleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 20 çiftçiye 6 farklı gübre çeşidi ve toprak düzenleyici teslimi yapıldı.

Üreticilere destek sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü daha önceki yıllarda kiraz, kuru soğan, patates, çörekotu, anason, yaprağı yenen sebzeler ve domates üreten üreticilere İyi Tarım Uygulamaları konusunda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 2025 yılında Sarıcakaya ilçesinde 14 üreticiyle Domates Üretimi Projesi, Mihalıççık ilçesinde ise 18 üreticiyle kiraz üretimi projesi kapsamında demonstrasyon çalışmaları yürütüldü.

Yetkililer, projenin 2026 yılında da devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR