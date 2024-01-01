Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Yeni Yılın İlk Gününde Çalıştı

2024 yılının ilk gününün yaşandığı Eskişehir'de ayakkabı boyacısı esnafı ekmek parası için tezgah açtılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de dün gece yeni yıl heyecanının yaşanmasının ardından bugün bazı ayakkabıcısı esnafı tezgah açmayı ihmal etmedi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Sıcaksular mevkiinde bazı ayakkabı boyacılarının, soğuk havaya rağmen yılın ilk gününde çalıştığı görüldü. 1 Ocak günün resmi tatil günü olmasına rağmen bugünü boş geçirmek istemediklerini ifade eden ayakkabı boyacıları, ekmek parası için işlerine devam ettiklerini belirtti. Bazı ayakkabı boyacısı ise akşam saatlerinde işlerinin biraz daha yoğun olmasını beklediklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR