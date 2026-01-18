Haberler

'Askıda simit' suistimaline esnaftan tepki
Eskişehir'de esnaf Elvan Dönmez, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı askıda simit uygulamasının suistimal edilmesine tepki gösterdi. Dönmez, durumu iyi olan kişilerin de ücretsiz simit talep ettiğini belirtti ve uygulamanın amacına ulaşabilmesi için daha seçici davranmak zorunda kaldığını ifade etti.

Uzun yıllardır Eskişehir'de esnaflık yapan Elvan Dönmez, son dönemde yaşanan iyi niyet suistimalleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını korumaya çalışan Dönmez, durumu iyi olan vatandaşların dahi ücretsiz simit talep ettiğini belirtti. Dönmez, uygulamanın amacından saptırılmaması için artık daha seçici davranmak zorunda kaldığını ifade etti.

"İnsanlar bu uygulamayı çok yanlış anladı"

Uygulamanın amacına ulaşması için mücadele verdiğini belirten Elvan Dönmez, "Allah nefes verdiği sürece bu askıda simit uygulamasını devam ettireceğim ancak iyi niyeti suistimal edenler çok fazla. Eli dolu, üstü başı düzgün kişiler gelip benden askıda simit istiyor; hatta '10 tane varsa hepsini ver' diyenler oluyor. İnsanlar bu uygulamayı çok yanlış anladı. Bu simitler, bir tane alıp çocuklarına paylaştırmak zorunda kalan anneler veya sokakta yaşayan mağdur insanlar içindir. Kimsenin vebalini almak istemediğim için artık gerçekten kanaat getirirsem veriyorum; çünkü ben insanların sadece hak ettiğini almasını istiyorum" dedi - ESKİŞEHİR

500

