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Eski Ürünler Bağ Evlerinde Süs Eşyası Oluyor

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1970'li, 1980'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak özellikle bağ evlerinde ki şark köşelerinde süs eşyası oluyor. Erzincan'da Buğday Meydanı'nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 66 yaşındaki Muammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi.

1970'li, 1980'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak özellikle bağ evlerinde ki şark köşelerinde süs eşyası oluyor.

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 66 yaşındaki Muammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi. 1970 yıllarda özellikle kendi döneminde günlük kullanılan el aletlerine talebin fazla olduğunu ve bunların da şark köşelerine süs olarak alındığını belirterek, "Emekli işçiyim. İlk önce hobi olarak başladım bu işe ama daha sonra birikince elimden çıkarmak için böyle bir yer açmaya karar verdim. Burada eskiye dair olan her şeyi alıp satıyoruz. Antika değeri olan şeyler nadir geliyor elimize ama eski, geçmiş yıllarda bizim kullandığımız ya da babalarımızın kullandığı el aletleri falan geliyor onları satıyoruz şuan.

Biz x kuşağıyız. Bizim zamanımızda kullanmış olduğumuz el aletleri, araç ve gereçleri şuanda şark köşesi ya da evin kenarına hatıra olarak koyuyorlar ama biz onları zamanında kullanmıştı şimdi z kuşağı dedikleri bunları bilmiyorlar gelip hayranlıkla bakıyorlar. Daha çok süs eşyası olarak evinin bir köşesine koyuyorlar" dedi.

'Yaşadığımız pandemi sürecinden sonra ilgi arttı'

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde işlerin arttığını belirten Heper, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi sürecinde halk kentten köye göç etti. Bu orada ki yaşantılarını da etkiledi. Kendilerine bir nostaljik ortam oluşturmak isteyenler alışveriş yapmak için buraya koştu. Bizim satışlarımız genelde ihtiyaç değil keyfi oluyor. Çünkü burada bozuk sadece süs için kullanılacak malzeme de çok. En çok da gaz lambası ve eski teyp satılıyor. Fiyatlarımız da ürünün tarihine, dokusuna ve durumuna göre şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Eren Bayrak ise aldıkları ürünleri süs için aldıklarını, ailesinin ve büyüklerinin de hatıralarını yaşattıklarını söyledi. Bayrak konuşmasında, "1970'li, 1980'li yıllarda büyüklerimizin kullandıkları televizyon, radyo gibi kullanılan araçları gençler olarak gelip alıyoruz evimizin bir köşesinde de hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimiz de gördüklerinde eski günleri anarak o günleri anlatıyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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