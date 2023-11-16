Eski TBMM Başkanı Şentop: "Büyük Osmanlı coğrafyasındaki nüfus değişimleri devletimizin ve milletimizin en önemli meselesidir"

'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu' Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

16-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumunun açılış töreni Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 29. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımı ile gerçekleştirilen açılışla birlikte başlayan sempozyumda, 14 farklı oturumda 73 araştırmacı 60 farklı başlıkta hazırladıkları mübadele temalı bilimsel tebliğlerini sunacak. Mübadele yıllarını anlatan fotoğraf sergisi ve müzik konser ile başlayan sempozyumun açılışında konuşma yapan 29. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop; bugünü anlamak, yarına yönelik politikalar üretmek için tarihi unutmamak gerektiğine değindi. Şentop yaptığı konuşmada, "Büyük Osmanlı coğrafyasındaki nüfus değişimleri devletimizin ve milletimizin en önemli meselesidir. Tarihi, ekonomik, sosyal ve her şeyden önce devlet hafızasında çok önemli etkileri vardır. Yeterince çalışıldığı bir konu olmadığını da düşünüyorum. Değerli akademisyenlerimizin yazdıkları da çok kıymetli ama hak ettiği kadar derinlikte ve genişlikte çalışılmadığı kanaatindeyim. Ben de aile büyükleri Balkan, Rumeli muhaciri olan bir ailenin içinde doğdum. Tarihi eğer unutursak, köklerimizi ve yaşadıklarımızı unutursak bugünkü halimizi anlamakta ve izah etmekte, yarına yönelik politikalar üretmekte zorlanırız. O yüzden bu sempozyumu çok kıymetli buluyorum" ifadelerine yer verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Sempozyum Niğde açısından önemli ve gecikilmiş bir sempozyum, o yüzden emeği geçenlere teşekkür ederim. Mübadele Niğde için çok önemli; neredeyse nüfusun 3'de biri mübadil olan bir şehirde yaşıyoruz. İl defa resmi sonuçlar çıkacak, ben de sempozyumun sonuçlarını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, "Bu yıl 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu uygulama, dolayısıyla çeşitli yönlerden her iki tarafı etkilemiştir. Sosyal bir fenomen olması bakımından çeşitli toplumsal etkileri olan bu iki yönlü nüfus hareketliliğinden Türkiye'de en çok etkilenen şehirlerden biri ise şehrimiz Niğde olmuştur. Dolayısıyla mübadelenin şehrimizin sosyokültürel ve demografik yapısı ile kent kimliği için çok özel bir yeri vardır. Nitekim şehrimiz nüfusunun önemli bir kısmı Balkan Türkü kökenli mübadil hemşehrilerimizden oluşmaktadır. Aynı milli ve dini kimliğe sahip olduğumuz ve bir asır önce ana yurda dönmek zorunda kalan bu hemşehrilerimiz, bu süreçte evlilik gibi ilişkiler nedeniyle Anadolu ahalisiyle de çabucak kaynamışlardır. Bu düşünceyle hepimizin çeşitli vesilelerle mübadil kültürüyle ve kimliğiyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür" diye konuştu. - NİĞDE