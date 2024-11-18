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Eşinin Hatırasını Yaşatan Kadın: Hatice Doğan Cep Telefonu İşletmeciliğine Devam Ediyor

Eşinin Hatırasını Yaşatan Kadın: Hatice Doğan Cep Telefonu İşletmeciliğine Devam Ediyor
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Pandemi sürecinde eşini kaybeden Hatice Doğan, 21 yıllık eşine ait cep telefonu işletmesini kapatmak yerine devam ettirerek ailesini geçindiriyor. Zorluklara rağmen bu sektörde başarılı olmayı başaran Doğan, eşinin adını yaşatmanın gururunu yaşıyor.

Elazığ'da 3 sene önce pandemi sürecinde eşini kaybeden Hatice Doğan, hatırasını yaşatmak için kocasının mesleğinin başına geçerek cep telefonu işletmeciliği yapıyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Doğan, 3 sene önce pandemi döneminde karaciğer rahatsızlığı bulunan eşini kaybetmesinin ardından, eşine ait cep telefonu işletmeciliğini yapmaya başladı. Eşini kaybetmesinin ardından iş yerini kapatmayı düşünen Hatice Doğan, hayatını kaybeden Erhan Doğan'ın adını yaşatmak için iş yerini kapatmayarak çalıştırmayı düşündü. İlk başlarda ağabeyinin desteği ile işlerini sürdüren 2 çocuk annesi Doğan, şimdilerde ise cep telefonu ve elektronik ürünlerin tamirini yapıp aksesuarlarını satarak ailesini geçindirmenin gururunu yaşıyor.

Pandemi sürecinde eşini kaybettiğini belirten Hatice Doğan, "Eşimin karaciğer rahatsızlığı vardı. Öğrendikten çok kısa bir süre sonra eşimi kaybettim. 21 yıllık iş yeri vardı. Bu süreçte eşimi kaybettikten sonra iş yerini kapatmayı düşündüm çünkü cep telefonu sektörü bir erkeğin yapabileceği bir işti. Daha sonrasında bu kadar emeği zayi etmemek için devam ettirme kararı aldım. Yaklaşık 3 yıldır buranın işletmesini devam ettiriyorum. Çok şükür işlerim iyi. Eşimin onca yıllık emeği ve hatırası olduğu için devam ettirdim. Buraya halen eşim ölmeden önceki müşterilerimiz geliyor. Giyim ve kozmetik işletmesi olmadığı için burası bir kadın için zor bir sektördü ama zorluklarına rağmen başarabildim. Eşimin adını devam ettirmek ve yaşatmak için bu işi yapıyorum. Burada bütün cep telefonu modellerinin tamiri, tablet tamiri, aksesuar ve sıfır ve ikinci el cep telefonu alım satımı yapıyorum. Kadın olduğum için bu işi yapamazsın, başaramazsın ve bu iş sana ağır gelir diyen yakınlarım oldu. Ben kendime güvenerek yapacağım dedim. Eşim öldükten sonra çocuklarım babalarının işinin başına geçtiğim için daha mutlu oldular. Çocuklarım babalarını hep bu iş yerinde gördüler. Şimdi de eşimin hatırasını devam ettirdiğim için çocuklar da memnun. Oğlum 15 yaşına geldi, o da artık burada çalışmaya geliyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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