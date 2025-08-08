Esat Ekremoğlu, Batman'da İstihdam ve Kalkınma Hamlesi Başlattı

Batman doğumlu iş insanı Esat Ekremoğlu, doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığını yatırımlarıyla destekliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli sektörlerde başarılı projelere imza atan Ekremoğlu, şimdi de memleketi Batman'da istihdam ve kalkınma hamlesi başlattı.

Ekremoğlu'na bağlı firmalar, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yürütülen elektrik altyapı projeleri kapsamında, Batman il merkezi başta olmak üzere ilçeler ve kırsal köylerde aktif altyapı çalışmaları yürütüyor. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi, enerji verimliliği ve köylerin elektrik erişiminin iyileştirilmesi hedefiyle yapılan bu çalışmalar, hem teknik altyapıyı güçlendiriyor hem de yerel istihdamı artırıyor.

"Batman'a borcum var"

Esat Ekremoğlu, Batman'a gönül bağı olduğunu belirterek, "Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Nerede olursam olayım kalbim hep Batman ile birlikte attı. Bugün ülkemizin dört bir yanında işler yapıyoruz ama benim en büyük hayalim, kendi memleketimde kalıcı hizmetler bırakmak. Bundan sonra da elime geçecek her fırsatı Batman halkı için değerlendireceğim. Büyük projelerimiz var, hepsi Batman'ın kalkınması için olacak" dedi.

Hedef gençlere iş, bölgeye değer katmak

Elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra, Ekremoğlu'nun önümüzdeki süreçte Batman'da farklı sektörlere de yatırım yapacağı belirtildi. Sanayi, enerji ve sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda planlanan yeni yatırımların, özellikle gençlere iş imkanı sağlayarak göçü azaltmayı ve bölgenin ekonomik dinamizmini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla hem istihdam oluşturan hem de altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı sağlayan Ekremoğlu, yerelden kalkınma ilkesini benimseyerek Batman'ı bölgesel bir yatırım üssü haline getirmeyi amaçlıyor. - BATMAN