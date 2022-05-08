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'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Erzurumlu Mümessil' gala yaptı

"Erzurumlu Mümessil" filminin galası, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

ERZURUM (İHA) - "Erzurumlu Mümessil" filminin galası, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Vali Okay Memiş, filmde Erzurum'un kültürüne, tarihine ve doğal güzelliklerine yer verildiğini aktararak, "Yapımcısından yönetmenine, filmde rol alan sanatçılara ve tüm set ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Filmin başrolünde Burak Bozdağ'ın yer aldığı, yapımcıları iş insanı Halil Karapınar ve Boz Yapım'ın olduğunu filmin galasına ilgi yoğun oldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Okay Memiş, alışveriş, MNG Kargo, Erzurum, Yerel, Haberler

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