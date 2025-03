Erzurumlu Kasap Ramazan'da Et Fiyatları Hakkında Uyarıyor

Erzurum'da kasaplık yapan Erdi Çelik, vatandaşları Ramazan ayı vesilesiyle özellikle kıyma alımı noktasında uyardı.

Erzurum'da Kasaplar Odası Başkanlığı'nın Ramazan ayında ete zam yapılmaması yönünde bir karar aldığını ifade eden kasap Erdi Çelik, "Biz de ete zam gelmemesi taraftarındayız. Biz satıcıyız, tabii ki eti daha uygun fiyatta satmak istiyoruz, vatandaşı rahatlatmak istiyoruz. Hatta etin fiyatının düşmesini istiyoruz. İnsanların bu anlamda rahatlamasını, Ramazan'da herkesin et yemesini istiyoruz. Ancak ete rağbet çok fazla olduğu için fiyatında sürekli bir artış oluyor. Ramazan ile birlikte yoğunluk daha da arttı. Kasaplar odasının bize gönderdiği fiyatlar doğrultusunda et satışlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

"Yerli kesim hayvanları tercih ediyoruz"

Hayvan yetiştiricileri ile yaşadıkları problemlerden dolayı et fiyatlarında bir artış olduğuna dikkat çeken Çelik, "Mezbahada, veteriner kontrolünde damgalı olarak kesim yapılıyor. Daha sonrasında sağlık kontrolünden geçtikten sonra, bir gün dinlendikten sonra kasabımıza geliyor. Biz hazırlayıp satışa sunuyoruz. Biz kasaplar olarak ithal et satışı yapmıyoruz. Yerli kesim yapıyoruz. Et Balık Kurumu kasaplara et dağıtıyor. Ama biz zaten yerli kesim tercih ediyoruz" dedi.

"Kesinlikle ucuz fiyata kanmayın"

Vatandaşları ucuz ve özellikle kıyma konusunda uyaran Kasap Erdi Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın kesinlikle hazır kıyma almamasını tavsiye ediyoruz. Vatandaş kendisi eti görsün. Yani vatandaş görüp alsın. Kesim raporlarımız, veteriner kontrollerimiz, gıda tarımından gelen kontroller, bizde hepsi mevcut raporlu bir şekilde. Damgalı ve Türkiye standartlarına uygun şekilde helal kesim yapılmakta. Et alım yaptığı yerlerden bunları sorsun ve belgelerine baksınlar. Sağlıklı et yemesi için kesinlikle ucuz ete kaçmamalarını tekrardan dile getiriyoruz". - ERZURUM