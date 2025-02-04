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Erzurum'un Genç Spor Kulübü Kardelengücü, Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Erzurum'un Genç Spor Kulübü Kardelengücü, Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti
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Süper Amatör Lig'de Play-Off mücadelesi veren Kardelengücü Spor Kulübü yöneticileri, Vali Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek amatör spora verdikleri destek için teşekkür etti.

Süper Amatör Lige katıldığı ilk sezonda Play-Off mücadelesi veren Erzurum'un en genç spor kulübü Kardelengücü'nün yöneticileri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Süper Amatör Lig'de Play-Off mücadelesi veren Erzurum'un en genç spor kulübü Kardelengücü'nün yöneticileri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Kulüp Başkanı Niyazi Şen ile yönetim kurulu üyeleri Orhan Bozkurt, Orhan Kotan ve Selim Mavibaş'ı makamında kabul eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un bir spor kenti olduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi, "Amatör spor kulüpleri önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz gençlerimizin olumsuz birtakım alışkanlıklardan uzaklaştıran, sporla ilgilenmelerini sağlayan önemli kuruluşlarımız. Amacımız spor kulüplerimizin kendi oluşturdukları imkanlar dışında onlara katkıda bulunarak daha rahat faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlayabilmektir. Özellikle sporun toplumun her kesimine yayılması, her yaştan kişinin spor ile uğraşması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda gençlerimize spor yapma imkanı tanıyan ve onlara destek olan herkese ve bu hedef doğrultusunda kurulan Kardelengücü Spor Kulübü Yöneticilerine teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kardelengücü Spor Kulübü yöneticileri de Vali Çiftçi için hazırlattıkları 25 numaralı turuncu-mavi Kardelengücü forması hediye ederek kendilerine amatör spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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