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Erzurum Ticaret Borsası'nda Akreditasyon Denetimi Başladı

Erzurum Ticaret Borsası'nda Akreditasyon Denetimi Başladı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca'nın denetiminde Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon birimi, yeni akreditasyon sistemi denetimi için çalışmalara başladı. Yönetim ve farklı birimler arasındaki uygulamalar değerlendirilecek.

TOBB öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca denetiminde, akreditasyon denetimi için Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca denetiminde, yeni akreditasyon sistemi denetimi Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladı.

Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca, Denetçi Elif Gizem Albayrak tarafından gerçekleştirilen denetimde, ETB'nin, Yönetim, Meclis, Borsa mevzuatı, Muamelat, Mali Yönetim, İş Planlaması Yönetimi, Haberleşme, Bilgi - İşlem, Kalite Yönetimi, Üye İlişkileri, İş Geliştirme ve Eğitim gibi konularda yaptığı uygulama ve çalışmaları denetlenecek.

Erzurum Ticaret Borsası, Genel Sekreterlik, Akreditasyon Birimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Laboratuvar Müdürlüğü, Kalite Birimi, Muamelat, Tescil, Muhasebe ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumlularının da hazır bulunduğu denetlemede, akreditasyonla ilgili istenen belgeler sunumlar halinde gerçekleştirilecek.

Toplantının açılış programına katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, üyesine, tüccarına, esnafına en iyi hizmeti veren bir Borsa olmayı hedeflediklerini belirterek, "Meclis, Yönetim Kurulu ve Personelimizle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba içerisindeyiz. Yapılan bu denetimden başarılı bir şekilde geçmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir. Ancak daha iyisini yapmak için bundan sonraki süreçte çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kanunlar ve Mevzuat çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize ve ilimize layık olduğumuz hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan gerçekleştirilen denetim toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler'in yanı sıra Borsa Akreditasyon Kurulu ve Meclis Üyesi Halis Ceylan, Genel Sekreter Ensar Korucuk, Genel Sekreter Yardımcısı Av.Sevil İlhan ile birim amirleri de katılım sağladılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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