Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılında 692 bin 419 kişi uçtu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı ilk yedi ayı içinde 692 bin 419 kişi uçtu. Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının ilk yedi ayında 4 bin 516 uçuş gerçekleşti ve toplam 692 bin 419 kişi uçtu. Yedi ayda Erzurum Hava Limanı'ndan 4 bin 426 iç hat ve 90 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 4 bin 401 uçuş gerçekleşti ve 597 bin 663 kişi uçtu. Erzurum'da yedi ayda 687 bin 752 iç hatlar ve 4 bin 667 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk yedi ayı içinde Erzurum'dan 3 bin 874 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 5 bin 937 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı ilk yedi ayı içinde 692 bin 419 kişi uçtu.
Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının ilk yedi ayında 4 bin 516 uçuş gerçekleşti ve toplam 692 bin 419 kişi uçtu. Yedi ayda Erzurum Hava Limanı'ndan 4 bin 426 iç hat ve 90 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 4 bin 401 uçuş gerçekleşti ve 597 bin 663 kişi uçtu.
Erzurum'da yedi ayda 687 bin 752 iç hatlar ve 4 bin 667 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk yedi ayı içinde Erzurum'dan 3 bin 874 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 5 bin 937 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM