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Erzurum'da Tüketici Hakları Denetimi Yapıldı

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Erzurum Valiliği tüketici haklarının korunması amacıyla fiyat etiketi ve haksız fiyat artışına yönelik 89 işyerinin denetlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada; Ramazan Ayı'na yönelik artırılan denetimler çerçevesinde, 11-22 Mart 2024 tarihleri arasında, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından fiyat etiketi ve haksız fiyat artışına yönelik toplam 89 iş yeri ve 793 ürünün denetlendiği ifade edilerek, " Fiyat etiketlerine yönelik yapılan incelemelerde, 79 işyerinde (65 Market, 14 Gıda Toptancısı) 774 ürün denetlenmiş olup 12 üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilmiş ve 11 markete, 6502 Sayılı Kanunun 77. Maddesinin 1. fıkrasına göre idari para cezası uygulanmıştır. Haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan incelemelerde denetlenen 10 İşyerinde, 19 ürünle ilgili fahiş fiyat tutanağı tutulmuş, gerekli cezai işlem için ilgili evraklar; Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiştir." denildi.

Bu arada kent merkezinde dilencilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda ise; 55'i yetişkin, 9'u yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 64 şahsa dilencilik yapmaktan dolayı idari işlem; 5 aileye ise "aile yükümlülüğünün ihlali" suçundan gerekli adli işlem uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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