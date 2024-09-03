Erzurum'da Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Yapıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, Tarımsal üretim planlama ile bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekman Milli Eğitim Müdürlüğü Aras Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Ziraat Mühendisleri Murat Yıldırım, Efendi Karbuz, Veteriner Hekim Erhan Diler Kılıç tarafından katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya İl Tarım Müdürlüğü heyetinin yanı sıra Tekman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Hasdeniz ilçe tarım orman müdürlüğü mühendis ve veteriner hekimleri, İlçe Ziraat Odası İlçe Sekreteri ve Süt Birliği Başkanı Muhlis Turan, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıyla ilgili olarak çiftçiler, "Böyle bir imkan bizlere tanındı çok memnun olduk, bizleri bilgilendirdiler. Bu imkanı tanıyan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bilgilendirme toplantısında ziraatten hayvancılığa doğrudan gelir desteğinden bir çok bilgiler katılımcılara aktarıldı. - ERZURUM