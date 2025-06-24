Erzurum'da Kamu İşçileri Hükümetin Zam Teklifine Tepki Gösterdi

Erzurum'da Kamu İşçileri Hükümetin Zam Teklifine Tepki Gösterdi
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Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası üyeleri, Erzurum'da hükümetin sunduğu Toplu İş Sözleşmesi zam teklifine karşı basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. İşçiler, geçim sıkıntısı ve hükümetin tutumuna yönelik eleştirilerini paylaştı.

Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası üyeleri Erzurum'da bir basın açıklaması yaparak hükümetle varılamayan Toplu İş Sözleşmelerine tepki gösterdiler.

Tes-İş Sendikası'na bağlı DSİ 8.Bölge Müdürlüğü ve TEİAŞ 15.Bölge Müdürlüğü'nde çalışan kamu işçileri, basın açıklaması yaparak hükümetin sunduğu zam teklifine tepki gösterdiler. İşyerlerinin önüne yürüyerek gelen işçiler, bir süre slogan attıktan sonra basın açıklamasını okudular. 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecinde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepki göstermek için toplandıklarını söyleyen işçiler, basın açıklamasında şunları söylediler: "Burada, iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır: Kamu Toplu iş Sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle, verdiğiniz rakamları burada, dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun, nede biz duymuş olalım! Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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