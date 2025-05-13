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Erzurum'da Engellilere Yönelik Anlamlı Ziyaretler Gerçekleştirildi

Erzurum'da Engellilere Yönelik Anlamlı Ziyaretler Gerçekleştirildi
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2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da, engelli bireylere ve hizmet veren kurumlara ziyaretler yapıldı. Müdürler, eğitim merkezlerindeki çalışmaları inceledi ve engelli bireylerin başarılarını değerlendirdi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Engelliler Haftası nedeniyle Erzurum'da özel bireylere ve engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren kurumlara anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, kentte faaliyet gösteren iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Merkezlerde eğitim gören bireylerle yakından ilgilenen müdürler, kurum personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe,Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mecithan Papağan ile görüşmeler gerçekleştirildi

Yapılan ziyaretlerde, her üç derneğin de engelli bireylerin eğitimi, sosyal yaşama katılımı ve haklara erişimi konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alındı. Dernek yöneticileriyle yapılan görüşmelerde kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Programın bir diğer durağı ise Otizm Spor Kulübü oldu. Müdürler burada, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş'tan kulüp bünyesinde yürütülen spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Özel gereksinimli sporcularla bir araya gelen müdürler, sporcuların başarılarını takdir ederek moral verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Aile Yılı vesilesiyle özel bireylerimizin ve onların kıymetli ailelerinin yanındayız. Bu ziyaretlerle hem kurumlarımızı yerinde görmek hem de ihtiyaçları dinlemek istedik" dedi

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak adına projeler geliştiriyoruz. Hem işverenler hem de engelli vatandaşlarımız için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kapsamında, kurumlarda görev yapan engelli personele çeşitli hediyeler takdim edilerek emeklerine teşekkür edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, kurum yetkilileri, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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