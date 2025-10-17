Haberler

Erzurum'da Ekonomik ve Akademik İş Birliği Güçleniyor

Körfez Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ETSO Başkanı Saim Özakalın ile Erzurum'un akademik ve ekonomik potansiyelini değerlendirerek OSB yatırımları ve spor-turizm projelerini görüştü. Bölgedeki üniversitelerin sanayi ile iş birliği güçleniyor.

Körfez Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Erzurum'un akademik ve ekonomik potansiyeli, OSB yatırımları ve spor-turizm projeleri ele alındı.

Erzurum'un iki köklü üniversitesi Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi, sanayi ile iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Üniversitelerin bilgi birikimi ve araştırma altyapısı, yerel ekonomiye yön veren projelerde aktif olarak kullanılıyor.

Tarım İhtisas OSB'de yer araştırmaları sürüyor, müteşebbis heyeti oluşturuldu ve ortakların bütçe payları yatırıldı. Planlanan 2. OSB'de 4,5 milyon m'lik alanın bir yıl içinde tüm yatırımcılara teslim edilmesi hedefleniyor.

Erzurum, dört mevsim spor ve turizm merkezi olarak öne çıkıyor. 15'in üzerinde yüksek irtifa kamp sahası, olimpik yüzme havuzu ve modern spor tesisleri bulunuyor. "Altitude Camps" markası, dünya çapındaki kulüplerin dikkatine sunuluyor. HİSER Projesi kapsamında dijital rezervasyon sistemi, performans analiz altyapısı, uluslararası tanıtım ve yüzde 75'e varan hibe desteği, yatırımcılar ve spor kulüpleri için cazibe oluşturuyor.

Küresel projelerle Erzurum, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki merkezi konumu, yakında temeli atılacak Zengezur Koridoru, gelişen demiryolu sistemi ve 7 gümrük kapısının birleşme noktası olmasıyla stratejik bir avantaj sağlıyor.

Görüşme sonunda Başkan Özakalın ve Başkan Öztürk, karşılıklı hediyeleşerek ziyaretin anısını paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
