Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi Üçüncü Günde, Çalışmalar Devam Ediyor

Erzurum'da yaşanan doğalgaz kesintisinin üçüncü gününde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Palen doğalgaz tarafından yapılan açıklamada, Erzurum'un Yakutiye İlçesi Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü için kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmalar sonucunda binaların yüzde 67'sine gaz arzının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Kontrolleri yapılan binaların gaz arzı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir" denildi. - ERZURUM