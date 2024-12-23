Erzurum'da 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği Sonuçlandı

Satranç İl Birinciliği Yarışmaları büyük bir katılımla Erzurum'da gerçekleşti. Birbirinden yetenekli satranç sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzurum'da satranç heyecanı yaşandı. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü başlayan 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği yapılan yarışmalarla sona erdi.

07-12 yaş gruplarında, 12 kategoride toplam 143 satranç sporcusu katıldığı yarışmalar Yakutiye Kamp Eğitim Merkezi Salonlarında yapıldı.

Daha sonra yaşlarında dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Ödül seremonisine Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak da katıldı.

Satranç İl Temsilciliği görevini devralan Sinan Nuhoğlu açılış konuşmasında Erzurum'da satrançta yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Satrancın en güzel imkanlarının sağlandığı bir ortamda, en çok rağbet gören sporlardan biri olması için çalışacaklarını belirtti.

İl Temsilcisi Vahit Albayrak, satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Albayrak, konuşmasında, "Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda stratejik düşünme, karar verme ve sabır gibi birçok önemli beceriyi geliştiren bir spor dalıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerimiz hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada ilk 3 sırayı kazanan sporcular şöyle:

7 Yaş Kızlar:

1. Nadide Duru Altay

2. Eslem Betül Yılmaz

3. Erva ÇAkmak

7 Yaş Genel:

1. Mustafa Asım Sifil

2. Tarık Asaf Özdemir

3. Muhammed Efe Hocaoğlu

8 Yaş Kızlar:

1. Eslem Esma Akbulut

2. Elif Ece Özkan

3. Defne Aytaş

8 Yaş Genel:

1. Göktürk Yiğit İbiş

2. Bünyamin Mert İçli

3. Mustafa Kerem Aksoy

9 Yaş Kızlar:

1. Rumeysa Özkan

2. Asya Mina Bindesen

3. Merve Hira Tekin

9 Yaş Genel:

1. Tuğrul Efe Barik

2. Semih Dağcı

3. Taha Yıldırım

10 Yaş Kızlar:

1. Ela Özkara

2. Haticetül Kübra Lök

3. Fatıma Zehra İlhan

10 Yaş Genel:

1. Ali Tutku Karaavcı

2. Çağrı Mert Candan

3. Mehmet Ömer Polat

11 Yaş Kızlar:

1. Hatice Gülru Tanas

2. Eslem Özge İçli

3. Hafsa Sena Durmuş

11 Yaş Genel:

1. Aydın Efe Tağa

2. Yusuf Asaf Tohumcu

3. Ömer Musab Çaralan

12 Yaş Kızlar:

1. Zeynep Deniz Meyvacı

12 Yaş Genel:

1. Yunus Akgün

2. Yusuf Bezirğanoğlu

3. Eyüphan Korkmaz - ERZURUM