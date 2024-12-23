Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor

Erzurum'da 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği Sonuçlandı

Erzurum'da 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği yarışmaları büyük bir katılımla tamamlandı. 07-12 yaş gruplarındaki 143 sporcu, kıyasıya mücadele ederek ödüller için yarıştı.

Satranç İl Birinciliği Yarışmaları büyük bir katılımla Erzurum'da gerçekleşti. Birbirinden yetenekli satranç sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzurum'da satranç heyecanı yaşandı. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü başlayan 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği yapılan yarışmalarla sona erdi.

07-12 yaş gruplarında, 12 kategoride toplam 143 satranç sporcusu katıldığı yarışmalar Yakutiye Kamp Eğitim Merkezi Salonlarında yapıldı.

Daha sonra yaşlarında dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Ödül seremonisine Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak da katıldı.

Satranç İl Temsilciliği görevini devralan Sinan Nuhoğlu açılış konuşmasında Erzurum'da satrançta yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Satrancın en güzel imkanlarının sağlandığı bir ortamda, en çok rağbet gören sporlardan biri olması için çalışacaklarını belirtti.

İl Temsilcisi Vahit Albayrak, satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Albayrak, konuşmasında, "Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda stratejik düşünme, karar verme ve sabır gibi birçok önemli beceriyi geliştiren bir spor dalıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerimiz hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada ilk 3 sırayı kazanan sporcular şöyle:

7 Yaş Kızlar:

1. Nadide Duru Altay

2. Eslem Betül Yılmaz

3. Erva ÇAkmak

7 Yaş Genel:

1. Mustafa Asım Sifil

2. Tarık Asaf Özdemir

3. Muhammed Efe Hocaoğlu

8 Yaş Kızlar:

1. Eslem Esma Akbulut

2. Elif Ece Özkan

3. Defne Aytaş

8 Yaş Genel:

1. Göktürk Yiğit İbiş

2. Bünyamin Mert İçli

3. Mustafa Kerem Aksoy

9 Yaş Kızlar:

1. Rumeysa Özkan

2. Asya Mina Bindesen

3. Merve Hira Tekin

9 Yaş Genel:

1. Tuğrul Efe Barik

2. Semih Dağcı

3. Taha Yıldırım

10 Yaş Kızlar:

1. Ela Özkara

2. Haticetül Kübra Lök

3. Fatıma Zehra İlhan

10 Yaş Genel:

1. Ali Tutku Karaavcı

2. Çağrı Mert Candan

3. Mehmet Ömer Polat

11 Yaş Kızlar:

1. Hatice Gülru Tanas

2. Eslem Özge İçli

3. Hafsa Sena Durmuş

11 Yaş Genel:

1. Aydın Efe Tağa

2. Yusuf Asaf Tohumcu

3. Ömer Musab Çaralan

12 Yaş Kızlar:

1. Zeynep Deniz Meyvacı

12 Yaş Genel:

1. Yunus Akgün

2. Yusuf Bezirğanoğlu

3. Eyüphan Korkmaz - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
img

İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
img

Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi
Esad ülkeden kaçmak için saraydaki herkesi kandırmış
Saraya kamera hatta ışık kurdurup buhar olmuş
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.